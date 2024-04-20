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Galatasaray'da Pendikspor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 20.04.2024 14:10
  • Giriş: 20.04.2024 14:10
  • Güncelleme: 20.04.2024 14:10
Kaynak: AA
Galatasaray'da Pendikspor maçı hazırlıkları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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