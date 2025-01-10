Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmana topla ısınmayla başlayan sarı-kırmızılılar, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma organizasyonlarının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.