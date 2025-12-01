Galatasaray'da sağ bek bilmecesi çözüldü

Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında bu akşam Kadıköy’de Fenerbahçe’ye konuk olacak. Liderlik koltuğundaki sarı-kırmızılılarda derbi öncesi en çok konuşulan başlık, sağ bekte kimin görev alacağıydı.

Wilfried Singo ve Kaan Ayhan’ın sakatlıkları, Roland Sallai’nin ise cezalı olması nedeniyle Okan Buruk’un nasıl bir tercih yapacağı merak ediliyordu.

Teknik ekibe yakın kaynaklara göre Buruk, savunmanın sağında Davinson Sánchez’i kullanma kararı aldı. Kolombiyalı stoperin bu bölgede görev alacağı, takım planlamasında netleşen ilk detaylardan biri oldu.

SAVUNMA KURGUSU DEĞİŞİYOR

Sánchez’in sağ beke çekilmesiyle birlikte stoper hattında düzenleme yapıldı. Okan Buruk’un, merkez savunmada Mario Lemina ile Abdülkerim Bardakcı ikilisine görev vermesi planlanıyor. Sol bekte ise son haftalarda form grafiğini yükselten Kazımcan Karataş sahaya çıkacak.

Orta alanda üçlü kurgunun değişmeyeceği öğrenildi. Derbide Galatasaray’ın merkezinde Lucas Torreira, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan’ın yer alması bekleniyor.

Kanatlarda takımın dinamik oyuncuları Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané sahne alacak. İleri uçta ise son haftalarda öne çıkan Victor Osimhen görev yapacak.