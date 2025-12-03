Galatasaray'da sakatlık problemi bitmek bilmiyor

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un sol bek planlarını yeniden bozan sakatlık problemi, Samsunspor maçı öncesi kadro tercihini zorlu hale getirdi. Sezon başından beri rotasyonda önemli bir yer tutan Senegalli oyuncu İsmail Jakobs, yaşadığı ağrılar nedeniyle Samsun karşısında da sahada olamayacak.

Takımın diğer sol beki Eren Elmalı'nın cezasının devam etmesiyle bu bölgede tek seçenek Kazımcan Karataş kaldı. Genç futbolcunun, derbide olduğu gibi Samsunspor karşısında da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Buruk’un, savunmada dengeyi korumak ve kanat bindirmelerindeki aksaklığı minimuma indirmek için Kazımcan’ın performansına güvendiği ifade edildi.

JAKOBS’UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 17 resmi maça çıkan 26 yaşındaki İsmail Jakobs sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ritim tutmakta zorlandı.

Jakobs’un yokluğu, hızlı hücumları ve geniş alan oyununu tercih eden Galatasaray için önemli bir eksik olarak görülüyor. Sarı-kırmızılılar, sol çizgideki bu dar rotasyona rağmen hem savunmada disiplini korumayı hem de hücum çıkışlarında aksaklık yaşamamayı hedefliyor.