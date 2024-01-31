Galatasaray'da Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
Kaynak: DHA
Galatasaray, Süper Lig’in 24'üncü haftasında 2 Şubat Cuma günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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