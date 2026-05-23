Galatasaray'da seçim günü: Dursun Özbek tek aday

Galatasaray Spor Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulu başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor.

DURSUN ÖZBEK TEK ADAY

Mevcut başkan Dursun Özbek, seçime tek aday olarak girdi.

Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 12 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek.

DURSUN ÖZBEK OYUNU KULLANDI

Galatasaray'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek, kulübün olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 1 numaralı sandıkta oyunu kullanan Dursun Özbek, "Bu seçim Galatasaray için hayırlı olsun. Arkadaşlarımla beraber yeni dönemde geçmişte yaptığımız hizmetlerin daha üzerine çıkmak için çalışacağız. Bütün genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. İnşallah Galatasaray, 2026-2028 döneminde de başarılar yaşayacak" diye konuştu.