Galatasaray'da seçim: Özbek başkanlığı garantiledi, Batum tebrik etti
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı. Galatasaray'ın olağan genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor. Başkanlık yarışı için oy verme işlemi sona erdi. Kesin sonuçların açıklanmamasına rağmen Batum, Özbek'in yanına giderek seçimi kazanmasından dolayı kendisini kutladı.
Galatasaray'ın 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, kongre divan başkanlığına iki adayın ortak teklifi ve oy birliğiyle Hikmet Koyuncuoğlu seçildi.
Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.
Genel kurulda, 10 bin 290 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu. Saat 11.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erdi.
ÖZBEK, 14 SANDIĞIN SONUNDA GARANTİLEDİ: BATUM, SAYIM BİTMEDEN TEBRİK ETTİ
Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonunda seçimi kazanmayı garantiledi.
Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi devam ederken, Süheyl Batum seçimde önde giden Dursun Özbek'i resmi sonuçlar açıklanmamasına rağmen tebrik etti.
Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşiyor. Saat 15.00’de başlayan oy sayma işlemi devam ederken, 12. sandık sonunda Dursun Özbek 1877, Süheyl Batum da 587 oy aldı.
Kesin sonuçların açıklanmamasına rağmen Batum, Özbek'in yanına giderek seçimi kazanmasından dolayı kendisini kutladı.
2 ADAY
Galatasaray'ın olağan genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.
Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
ADAYLARIN LİSTELERİ
Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:
Dursun Özbek:
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
Süheyl Batum:
Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman
Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.