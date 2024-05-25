Galatasaray'da seçim: Özbek başkanlığı garantiledi, Batum tebrik etti

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı. Galatasaray'ın olağan genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor. Başkanlık yarışı için oy verme işlemi sona erdi. Kesin sonuçların açıklanmamasına rağmen Batum, Özbek'in yanına giderek seçimi kazanmasından dolayı kendisini kutladı.

Spor 25.05.2024 10:32 Giriş: 25.05.2024 10:32

Güncelleme: 25.05.2024 19:22 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA