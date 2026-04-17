Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu. Alınan karara göre en geç 23 Mayıs'ta seçim gerçekleşecek.

Spor
  • 17.04.2026 14:15
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, Olağan Seçim Toplantısı'nın 16 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 23 Mayıs'ta yapılacağını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. Maddesi gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM TOPLANTISI" 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00' da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."

