Galatasaray’da Singo’nun sakatlığı ne kadar ciddi ve kaç hafta formasından uzak kalacak? Savunmada oluşacak bu kritik eksiklik takımın performansını nasıl etkileyecek? Lemina, Osimhen ve diğer sakat oyuncuların son durumu ne? Tüm detaylar haberimizde.

  • 23.11.2025 17:26
  • Giriş: 23.11.2025 17:26
  • Güncelleme: 23.11.2025 17:26
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Singo Depremi | Kaç Hafta Sahalardan Uzak Kalacak? Sakat oyuncular ne zaman dönecek?

Galatasaray'da alarm zilleri çalmaya başladı. Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan mücadelede sakatlanan Wilfried Singo hakkında kulüpten resmi açıklama geldi. Savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Fildişi Sahilli oyuncunun sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğu öğrenildi. Peki Singo kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Lemina, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Victor Osimhen'in son durumu ne? İşte tüm detaylar...

WİLFRİED SİNGO'NUN SAKATLIK DURUMU: TİP 2C ADALE ZORLANMASI

Galatasaray'ın yaptığı resmi açıklamaya göre, Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2C strain olarak adlandırılan zorlanma ve kanama tespit edildi. Oyuncunun tedavisine ivedi şekilde başlandı.

OyuncuSakatlık TürüTahmini Dönüş Süresi
Wilfried SingoTip 2C adale zorlanması ve kanama3-4 hafta
Mario LeminaDiz arka bölge ağrısıİleri tetkik bekleniyor
Kaan AyhanGenel tedaviBelirsiz
Berkan KutluGenel tedaviBelirsiz
Victor Osimhenİyileşme süreci, salon çalışmasıYakın zamanda takıma dönebilir

SİNGO KAÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK?

Tip 2C seviyesindeki adale zorlanmaları, sporcularda genellikle 3 ila 4 hafta arasında sahalardan uzak kalmaya neden olur. Singo’nun tedavi süreci başladı ve bireysel çalışmalara başlanacağı tarih, uygulanacak tedaviye göre belirlenecek.

Sezon başında da uzun süreli bir sakatlık yaşayan Singo'nun bu yeni sakatlığı teknik ekibi endişelendirmiş durumda.

GALATASARAY’DA DİĞER SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU

Mario Lemina

Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Lemina’nın diz arka bölgesindeki ağrılar için ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacak.

Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu

Her iki oyuncu da günü tedaviyle geçirdi. Sahaya dönüş tarihleri yapılacak kontroller sonrasında netleşecek.

Victor Osimhen

Nijeryalı golcü tedavisinin ardından salonda bireysel çalışmalara başladı. Durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği ifade ediliyor.

Wilfried Singo kaç hafta forma giyemeyecek?

Singo’nun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Singo’nun sakatlık türü nedir?

Sol arka adale grubunda tip 2C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildi.

Mario Lemina'nın durumu ciddi mi?

Lemina'nın ileri tetkikleri devam ediyor. Kesin durum tetkik sonuçlarına göre netleşecek.

Victor Osimhen ne zaman sahalara dönebilir?

Osimhen salon çalışmalarına başladı. Kısa sürede takımla birlikte çalışması bekleniyor.

Galatasaray’da başka sakat oyuncular var mı?

Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün de tedavi sürecinde.

Galatasaray'da Singo'nun sakatlığı savunma hattında büyük bir boşluk yaratabilir. Teknik ekip bu süreçte alternatif oyuncularla sistemi devam ettirmeye çalışacak. Singo’nun sakatlık süreci yakından takip edilirken, diğer oyuncuların da dönüş tarihleri büyük önem taşıyor.

