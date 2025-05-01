Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u 3 Mayıs Cumartesi günü ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam eden idmanın, hücum çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.