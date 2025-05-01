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Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Ajans Haberleri
  • 01.05.2025 16:58
  • Giriş: 01.05.2025 16:58
  • Güncelleme: 01.05.2025 16:58
Kaynak: AA
Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u 3 Mayıs Cumartesi günü ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam eden idmanın, hücum çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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