Galatasaray'da sürpriz ayrılık olabilir

Premier Lig ekiplerinden Brentford transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brentford, Galatasaray forması giyen Roland Sallai'nin durumunu sordu. Galatasaray oyuncuyu astronomik bir teklif olmadıkça devre arasında bırakmak istemediğini İngiliz ekibine iletti.

GRIEZMANN İDDİASI

Öte yandan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Griezmann iddiası ortaya atılmıştı. Sarı kırmızılıların Griezmann ve kulübü Atletico Madrid ile temasa geçtiği iddia edilmişti.

Atletico Madrid ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız forvet için sarı kırmızılıların yol haritasını belirlediği ve temasa geçecekleri tarihin netleştiği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak'ta Atletico Madrid'i konuk edecek olan Galatasaray, bu karşılaşma sonrasında İstanbul'da Atletico Madridli yetkililerle bir araya gelerek Griezmann transferi için pazarlık masasına oturması bekleniyor.