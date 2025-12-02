Galatasaray'da transfer harekâtı başladı: İlk hedef belli oldu

Derbide Fenerbahçe ile 1-1 berabere ayrılan Galatasaray’da transfer gündemi hareketlenmiş durumda. Sarı-kırmızılı yönetim, bir süredir takip ettiği Ademola Lookman için ilk somut adımı attı.

Sezonun ikinci yarısı için kanat bölgesine takviye planlayan Galatasaray, Atalanta forması giyen Nijeryalı oyuncuyla ilgisini resmileştirdi. Avrupa basınından Matteo Moretto’nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Lookman’ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek oyuncuya dikkat çekici bir maaş teklifi sundu.

Yapılan teklifin, Lookman’ın şu anda Atalanta’dan kazandığı ücretin belirgin şekilde üzerinde olduğu ifade ediliyor. Haberde, Galatasaray’ın henüz Atalanta ile kulüpler düzeyinde bir temasa geçmediği, ilk aşamada yalnızca oyuncu cephesiyle konuştuğu aktarıldı.

ATALANTA SICAK BAKMIYOR

Moretto’nun değerlendirmesine göre Atalanta, Lookman’ı kadroda tutmak için kararlı. İtalyan ekibinin, en azından ara transfer döneminde oyuncuyu bırakma niyetinde olmadığı belirtiliyor. Galatasaray ile Lookman arasında da henüz herhangi bir anlaşma olmadığı vurgulanıyor.

28 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Atalanta ile sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Lookman bu sezon 13 maçta toplam 886 dakika süre aldı ve 3 gol, 1 asist üreterek takımına katkı sağladı.