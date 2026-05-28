Galatasaray'da transfer politikası netleşti: İlk sırada kim var?

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmaları hız kazanırken sarı-kırmızılıların önceliği 10 numara bölgesine yapılacak takviye oldu.

İngiliz ekibi Manchester City ile yollarını ayıran Bernardo Silva bir süredir Galatasaray’ın gündemindeki isimler arasında yer alıyordu. Ancak tecrübeli futbolcunun yüksek maaş beklentisinin ardından yönetimin transfer stratejisinde değişikliğe gittiği öne sürüldü.

CAN UZUN İLK SIRADA

İddialara göre sarı-kırmızılılar, rotasını genç ve yatırım potansiyeli taşıyan isimlere çevirdi. Bu doğrultuda listenin ilk sırasına Can Uzun yazıldı.

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen milli oyuncunun, yaş avantajı ve farklı hücum pozisyonlarında görev alabilmesi nedeniyle teknik heyetin dikkatini çektiği belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk’un da genç futbolcuyu beğendiği kaydedildi.

BONSERVİSİ 40-45 MİLYON EURO

Alman temsilcisinin transfer için 40 ila 45 milyon euro arasında bonservis beklentisi olduğu aktarılırken, Galatasaray’ın daha uygun şartlar oluşturabilmek adına görüşmelere başlamayı planladığı ifade edildi.

Futbol kariyerine Almanya’da başlayan Can Uzun, Nürnberg’de gösterdiği performansın ardından Frankfurt’a transfer olmuştu. 21 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 28 maçta 10 gol ve 6 asistlik katkı verdi.