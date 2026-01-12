Galatasaray'da Uğurcan Çakır krizi

Galatasaray'ın Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olması sonrası kulüp içindeki tartışmalar alevlendi.

Final maçında Teknik Direktör Okan Buruk’un ilk 11 tercihi gündem yarattı. Buruk, kritik karşılaşmada kalede Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç’e görev verdi. Bu tercih, maçın ardından sarı-kırmızılı camiada tartışmalara neden oldu.

GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Sabah’ta yer alan habere göre, finalde yedek kulübesinde kalan Uğurcan Çakır’ın bu durumdan memnun olmadığı öğrenildi. Milli kalecinin, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymemesinin ardından teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme talep ettiği aktarıldı.

İddiaya göre Uğurcan Çakır, söz konusu görüşmede yedek kalmasından duyduğu rahatsızlığı doğrudan Buruk’a iletti. Kaleci rotasyonuna ilişkin bu durumun, takım içindeki dengeleri etkileyebileceği yorumları yapılırken, Günay Güvenç’in de kulübede kalması nedeniyle huzursuz olduğu öne sürüldü.