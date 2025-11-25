Galatasaray'da Union SG maçı öncesi flaş gelişme

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında bu akşam 20.45’te Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’yi RAMS Park’ta konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekipte önemli bir detay ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, sakatlık süreçleri devam eden Victor Osimhen ve Mario Lemina bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alacak. İki oyuncunun da durumlarının maç saatine doğru netleşeceği, ancak teknik heyetin temkinli davranarak kadroda rotasyona gidebileceği aktarıldı. Galatasaray, sahasında oynayacağı kritik maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı ve gözler bu akşamki mücadeleye çevrildi.

OSIMHEN'IN SAKATLIĞI

Osimhen'in yaşadığı orta düzeyde zorlanma ve kanama olup yırtık olmayan arka adale sakatlıklarında iyileşme süresi genellikle 10 gün ile 3 hafta arasındadır. Bu tür sakatlıklarda kas liflerinin bütünlüğü bozulmadığı için iyileşme, yırtığa göre daha hızlı gerçekleşir.

İlk 5 günde ağrı ve ödemin azaltılması hedeflenir. 5-10 gün arasında hafif koşu ve temel kuvvetlendirme egzersizleri yapılabilir. 10–14 gün aralığında sporcu tempolu koşu ve hızlanma çalışmalarına başlayabilir. İki haftadan sonra sprint, yön değiştirme ve tam antrenman yüklemeleri yapılır. Sporcu ağrı yaşamazsa 2-3 hafta içinde maç temposuna dönebilir.