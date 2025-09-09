Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray'da Victor Osimhen'in ayak bileğinde "gerilme ve kanama" tespit edildi

Ajans Haberleri
  • 09.09.2025 12:39
  • Giriş: 09.09.2025 12:39
  • Güncelleme: 09.09.2025 12:39
Kaynak: AA
Galatasaray'da Victor Osimhen'in ayak bileğinde "gerilme ve kanama" tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in "ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama" tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BirGün'e Abone Ol