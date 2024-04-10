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Galatasaray Daikin: 2 - Kuzeyboru: 3

Ajans Haberleri
  • 10.04.2024 18:04
  • Giriş: 10.04.2024 18:04
  • Güncelleme: 10.04.2024 18:04
Kaynak: AA
Galatasaray Daikin: 2 - Kuzeyboru: 3

Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Kuzeyboru, konuk olduğu Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.

İki galibiyete ulaşacak takımın sezonu 5. bitireceği serinin ikinci maçı 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Emine Arıcı (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino, Duygu Düzceler)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu, Cemre Janset Erkul, Lopez, Wilhite, Merve Atlıer (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Begic, Yaren Işık, Liray Akpınar)

Setler : 25-23, 19-25, 19-25, 25-20, 7-15

Süre: 121 dakika (28, 26, 27, 26,14)

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