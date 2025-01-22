Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda yarın Olympiakos'u konuk edecek
Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
Kaynak: AA
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, Yunanistan ekibiyle deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmıştı.
Galatasaray, yarı finale yükselmesi durumunda Benfica-Chieri '76 Voleybol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.