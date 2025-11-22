Giriş / Abone Ol
Galatasaray Daikin, Çinli voleybolcu Wang Yuanyuan'ı kadrosuna kattı

Ajans Haberleri
  • 22.11.2025 20:11
  • Giriş: 22.11.2025 20:11
  • Güncelleme: 22.11.2025 20:11
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Çinli orta oyuncu Wang Yuanyuan'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1997 doğumlu voleybolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'ta 10 sezon forma giyen Wang Yuanyuan, 7 kez Çin ligi şampiyonluğu, 5 Çin Şampiyonası şampiyonluğu yaşarken, Çin Milli Takımı'yla da bir Asya Oyunları, bir Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı. 28 yaşındaki oyuncu, milli takımıyla 2023 Voleybol Milletler Ligi'nde ise gümüş madalya elde etti.

