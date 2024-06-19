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Galatasaray Daikin, Hollandalı voleybolcu Britt Bongaerts'ı transfer etti

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı pasör Britt Bongaerts'ı kadrosuna kattı.

Ajans Haberleri
  • 19.06.2024 14:56
  • Giriş: 19.06.2024 14:56
  • Güncelleme: 19.06.2024 14:56
Kaynak: AA
Galatasaray Daikin, Hollandalı voleybolcu Britt Bongaerts'ı transfer etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Profesyonel voleybol kariyerine 2013 yılında TT Papendal Arnhem'de başlayan oyuncu, sırasıyla Eurosped, Ladies in Black Aachen, USC Münster, SSC Palmberg Schwerin, LKS Commercecon Lodz, Bartoccini Fortinfissi Perugia ve Allianz MTV Stuttgart'ta forma giydi.

Hollandalı pasör, 3 Almanya Süper Kupa ve ikişer Almanya Kupası ile Almanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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