Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'nda şampiyon oldu

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Ajans Haberleri
  • 12.09.2024 21:11
  • Giriş: 12.09.2024 21:11
  • Güncelleme: 12.09.2024 21:11
Kaynak: AA
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'nda şampiyon oldu

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da düzenlenen organizasyondaki son müsabakasında PAOK ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadeleyi Galatasaray Daikin, 25-17, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanarak 3'te 3 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda 2023'ün ardından ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, CEV Challenge Kupası bileti aldı.

Galatasaray, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunun ilk turunda AO Thiras (Yunanistan) ile mücadele edecek.

BirGün'e Abone Ol