Galatasaray'daki maaş problemi ne durumda?

Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında aldığı 2-0’lık yenilgi, yalnızca skorla değil, perde arkasındaki detaylarla da tartışma yarattı.

Karşılaşmada Victor Osimhen’in kadroda yer almaması ve yerine forma giyen Mauro Icardi’nin etkisiz performansının ardından oyundan alınması, camiada soru işaretlerini artırdı.

MAAŞINI ALAMADI İDDİASI

İddialara göre Galatasaray’ın yıllık net 21 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı Osimhen, Ocak ve Şubat ayı maaşlarını henüz alamadı. Bu gelişme, yıldız oyuncunun Konyaspor maçında neden kadroda olmadığına dair kulisleri daha da alevlendirdi.

Hafta içinde Juventus karşısında 5-2 kazanılan maçta müthiş bir performans sergileyen Nijeryalı golcü, Konya maçı öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme yaptı.

Sağ dizinde ağrı hissettiğini belirten Osimhen’in, Juventus rövanşını da düşünerek riske girmek istemediğini ilettiği öğrenildi. Buruk’un da bu görüşme sonrası yıldız oyuncuyu maç kadrosuna almadığı aktarıldı.

SALONDA ÇALIŞTI

Osimhen’in Konyaspor karşılaşmasının ardından yapılan idmanda da sahaya çıkmadığı, çalışmasını salonda sürdürdüğü belirtildi.

Konya yenilgisi sonrası yalnızca hakem kararları değil, Osimhen’in maaşı, sakatlık durumu ve kadro tercihi de Galatasaray gündeminin ilk sırasına oturdu. Sarı-kırmızılılarda bu başlığın önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.