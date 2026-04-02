Galatasaray'dan 3 isim için sakatlık açıklaması

Galatasaray, Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Uğurcan Çakır'ın sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan yapılan resmi açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gabriel Sara’nın bugün yapılan MR tetkiklerinde sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlandı.

Milli takımdan dönen Uğurcan Çakır, viral enfeksiyon nedeniyle günü tedaviyle geçirdi.

Operasyonu sonrası tedavisi devam eden Victor Osimhen, fizyoterapistler kontrolünde salonda çalıştı."