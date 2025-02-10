Galatasaray'dan Adana Demirspor maçı açıklaması

Galatasaray, Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir."