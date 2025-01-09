Galatasaray'dan Amine Gouiri için teklif: Rennes kabul etmedi

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Georges Mikautadze ile ilgilenen sarı-kırmızılılar için yeni bir isim gündeme geldi.

Galatasaray, Rennes'de forma giyen Amine Gouiri için teklifte bulundu.

L'Équipe'te yer alan habere göre Rennes, Galatasaray'ın yaptığı ilk teklifi reddetti.

Haberde, oyuncunun Rennes'de kalmak istediği ifade edildi.

15 MİLYON EURO TEKLİF

Galatasaray'ın, Rennes'e 13 milyon euro + 2 milyon euro bonuslardan oluşan teklif gönderdiği kaydedildi.

2022'de oyuncuyu 28 milyon euroya satın alan Rennes'in bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.