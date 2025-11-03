Galatasaray'dan 'bilet dolandırıcılığı' operasyonu açıklaması: Mersin merkezli şebeke çökertildi

Galatasaray Kulübü'nden bilet dolandırıcığıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, “loca ve kombine bilet satışı” vaadiyle binlerce euro tutarında haksız kazanç elde eden Mersin merkezli bir suç şebekesinin varlığını tespit ettiğini duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, söz konusu durumun ivedilikle ilgili makamlara ihbar edildiği ve İçişleri Bakanlığı ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nün hızlı ve titiz çalışmaları sonucu 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Kısa sürede tamamlanan operasyonla suç örgütünün çökertildiği ifade edildi.

Galatasaray, taraftarlarının güvenliği ve haklarının korunmasının kulübün öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayarak, benzer yasa dışı girişimlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Açıklamada, bilet, loca veya kulüp ürünleri satın alımlarında yalnızca resmi Galatasaray kanallarının kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

Galatasaray Spor Kulübü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu süreçte hızlı bir şekilde aksiyon alan ve operasyonu başarıyla sonuçlandıran İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya nezdinde Emniyet Teşkilatımıza, Mersin Valimiz Sayın Atilla Toros’a, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize Galatasaray Spor Kulübü camiası adına teşekkür ederiz.”