Galatasaray'dan dolandırıcılık açıklaması

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından kulübün adıyla dolandırıcılık uyarısanda bulundu.

Kulübün adıyla yardım, üyelik bedeli, ürün bedeli ve sair ödeme talep edenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BİLGİ PAYLAŞMAYIN"

"Kulübümüzce çağrı merkezi, telefonla arama ve benzeri kanallar üzerinden herhangi bir satış veya yardım toplama faaliyeti yürütülmemektedir.

Kulübümüz veya Galatasaray Sportif adına aradığını iddia ederek yardım, üyelik bedeli, ürün bedeli ve sair ödeme talep edenlere itibar edilmemeli, kredi kartı bilgileri başta olmak üzere hiçbir şahsi bilgi ve belge paylaşılmamalıdır.

Ayrıca, kulübümüz ve Galatasaray Sportif adı kullanılarak aranan ve bu yolla mağdur olanların savcılık nezdinde de ayrıca şikâyette bulunmaları gerekmektedir.

Değerli üyelerimiz ve taraftarlarımızın bilgisine önemle sunulur."