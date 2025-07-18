Galatasaray'dan Ederson için resmî teklif

14 sezon boyunca formasını giyen Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray, Manchester City'nin kalecisi Ederson için resmî transfer teklifi yaptı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Brezilyalı kaleci için bugün resmi teklif yaptı.

Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği Ederson'un başka talipleri de bulunuyor.

Ederson'un sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 10 milyon euro istediği iddia edildi.

2017-18 sezonunda Manchester City'e transfer olan Ederson, İngiliz ekibinde 372 karşılaşmada forma giydi.

Ederson'un sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitiyor.