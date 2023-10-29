Galatasaray'dan en iyi sezon başlangıcı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 28 puan elde eden sarı-kırmızılı takım, 10. haftalar itibarıyla tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligin ilk haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'de daha önce ilk 10 maçlar itibarıyla en iyi başlangıcını 1959-1960, 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarında 8'er galibiyet ve 2'şer beraberlikle yapmıştı.