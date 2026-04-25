Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye Osimhen yanıtı

Galatasaray’da tedavi süreci devam eden Victor Osimhen’in sahaya özel koruyucu materyalle çıkması, derbi öncesi gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun kullandığı ekipmanın rakipler açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.

Söz konusu girişimin ardından Galatasaray cephesi konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Milliyet’te yer alan habere göre sarı-kırmızılı yetkililer, Osimhen’in sahaya çıkmasında herhangi bir engel bulunmadığını ifade etti.

"KURALLARI İHLAL ETMİYOR"

Kulüp kaynakları, oyuncunun kullandığı koruyucu ekipman için gerekli izinlerin alındığını vurgularken, uygulamanın FIFA ve UEFA kuralları çerçevesinde olduğunu belirtti.

Açıklamada, maç öncesi kontrollerde oyuncu ekipmanlarının detaylı şekilde incelendiği hatırlatılarak, sporcu sağlığını riske atacak bir durum olması halinde Osimhen’in resmi maçlarda görev alamayacağına dikkat çekildi.

Galatasaray cephesi ayrıca benzer durumların daha önce farklı oyuncular için de söz konusu olduğunu hatırlatarak, geçmişte bandaj ya da koruyucu ekipmanla sahaya çıkan isimler üzerinden örnek verdi.

Derbi öncesi yapılan başvurunun ardından gözler TFF’nin konuya ilişkin değerlendirmesine çevrildi.