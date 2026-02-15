Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer

Galatasaray altyapısında forma giyen Hakan Çağrı Balta’nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı kulübün 2008 doğumlu santrforu Çağrı Balta’nın, kendisine sunulan profesyonel sözleşme teklifini kabul etmediği öğrenildi.

Galatasaray altyapısında yetişen ve U17 yaş grubunda forma giyen 17 yaşındaki futbolcuya, kulüp tarafından profesyonel sözleşme önerildi. Ancak 15 Mayıs’ta 18 yaşını dolduracak olan genç oyuncunun bu teklife olumlu yanıt vermediği belirtildi. Çağrı Balta’nın, yaş sınırını doldurduktan sonra kulüpten ayrılmayı planladığı ifade ediliyor.

PRENSİPTE ANLAŞTI

Hakan Balta’nın oğlu olan genç forvetle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken süreçte Fenerbahçe’nin de devreye girdiği aktarıldı. Sarı-lacivertli kulübün, Hakan Çağrı Balta ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Öte yandan Galatasaray cephesinin oyuncuyu ikna etmek adına yeni bir teklif sunduğu ve karar vermesi için süre tanıdığı öğrenildi. Kulübün, genç futbolcudan kısa süre içinde nihai yanıt beklediği kaydedildi.