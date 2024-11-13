Galatasaray'dan Ismail Jakobs açıklaması

Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Ismail Jakobs'un aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüp, Lig’in 12’nci haftasında oynanan Samsunspor müsabakasında sakatlanan sol bek oyuncusuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Trendyol Süper Lig’in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.