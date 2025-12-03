Giriş / Abone Ol
Galatasaray'dan Jhon Duran'ın gol sevinciyle ilgili suç duyurusu

Derbinin ardından Galatasaray, Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'ın gol sevincine dair suç duyurusunda bulundu.

Spor
  • 03.12.2025 23:58
  • Giriş: 03.12.2025 23:58
  • Güncelleme: 04.12.2025 00:01
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi sonrası Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli John Duran'ın gol sevinciyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi sırasında yaşanan olaylar ve derbi sonrası yapılan açıklamaların ardından her iki kulüpten de bazı isimler PFDK’ya sevk edilmişti. Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'ın Galatasaray derbisinde attığı gol sonrası yaşadığı sevinciyle ilgili ise PFDK’ya sevkine gerek görülmemişti.

Bu gelişme sonrası Galatasaray Kulübü bugün, Anadolu Adliyesi'ne Jhon Duran'la ilgili taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.

