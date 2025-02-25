Galatasaray'dan Jose Mourinho hakkında suç duyurusu

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında ırkçı ifadeler kullandığı iddiasıyla hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ve UEFA ile FIFA nezdinde şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Mourinho, derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanmıştı.