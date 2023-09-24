Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması
Galatasaray, oyuncusu Kazımcan Karataş'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı, "Tedavisine başlanmıştır" dedi.
Kaynak: DHA
Galatasaray, Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Kazımcan Karataş'ın sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.