Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması

Galatasaray, oyuncusu Kazımcan Karataş'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı, "Tedavisine başlanmıştır" dedi.

Galatasaray, Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Kazımcan Karataş'ın sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.