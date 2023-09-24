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Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması

Galatasaray, oyuncusu Kazımcan Karataş'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı, "Tedavisine başlanmıştır" dedi.

Spor
  • 24.09.2023 14:03
  • Giriş: 24.09.2023 14:03
  • Güncelleme: 24.09.2023 14:05
Kaynak: DHA
Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması
Fotoğraf: AA

Galatasaray, Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Kazımcan Karataş'ın sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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