Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması

Süper Lig'de Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan ve zirve yarışındaki avantajını kaybeden Galatasaray, Lucas Torreira’yla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada maç sırasında sakatlık yaşayarak oyundan çıkan oyuncuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira’nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır, 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir."

Torreira, Galatasaray'ın başarısında kilit rol oynayan futbolculardan biri olarak görülüyor. Torreira dün maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sizin için (taraftarlar) ayağa kalkıp devam edeceğiz. En iyi maçımız değildi ve bunun farkındayız. Her şeye ve herkese karşı oynadığımızı biliyoruz. O yüzden çalışma, hatalarımızı düzeltme ve gelişme zamanı. Önümüzde çok önemli şeyler var. Hadi Gala” ifadelerine yer verdi.

Torreira, bu sezon toplamda 15 maça çıkarken bu maçlarda 1 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu. Uruguaylı oyuncu Galatasaray'ın yüksek baskılı oyununun olmazsa olmazlarından biri olarak görülüyor.