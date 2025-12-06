Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle 9 ay hak mahrumiyeti cezası verilen ve dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaraylı stoper Metehan Baltacı hakkında kulübün yaklaşımının netleşmeye başladığı iddia edildi.

“Futbolda Bahis” soruşturmalarının ikinci etabında gözaltına alınan Metehan Baltacı’nın, Başsavcılık açıklamasına göre kendi takımının maçına bahis oynadığı tespit edilen 27 futbolcu arasında bulunduğu belirtildi.

PFDK kararı sonrasında savcılık sürecinin de başlamasıyla birlikte, Galatasaray yönetiminin oyuncuyla ilgili hukuki gelişmeleri yakından takip ettiği ifade ediliyor.

SÖZLEŞME FESHİ İDDİASI

İddialara göre, Metehan Baltacı’nın yargı sürecinde suçlu bulunması durumunda Galatasaray yönetimi, oyuncunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeyi değerlendirecek.

23 yaşındaki stoperin Galatasaray ile olan mevcut kontratı 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor. Soruşturma sürecinin ilerleyişine göre kulübün resmi adımlarını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor.