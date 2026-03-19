Galatasaray'dan Noa Lang için tazminat davası

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool’a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda ederken, karşılaşma sonrası yaşanan gelişmeler kulübü hem sportif hem de hukuki açıdan harekete geçirdi.

Sarı-kırmızılılarda özellikle maç sırasında yaşanan sakatlıklar ve sonrasında ortaya çıkan tablo, yönetimin UEFA nezdinde girişim başlatmasına neden oldu.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, maçın ardından UEFA temsilcileriyle görüşerek resmi şikayette bulunduklarını duyurdu.

Sürecin UEFA tarafından incelendiğini belirten Yazgan, kulüp olarak hukuki adımlar atmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Yazgan, Galatasaray’ın uğradığı maddi kayıplar nedeniyle UEFA’ya tazminat davası açacağını ve özellikle maaş ödemeleri kaynaklı mağduriyetin giderilmesini talep edeceklerini söyledi.

Karşılaşmada yaşanan sakatlıklar da tartışmaların odağında yer aldı.

Mücadelenin 80. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Noa Lang, atağa kalktığı sırada çizgide ayağının kayması sonucu reklam panolarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ciddi şekilde yaralanan Hollandalı oyuncunun elinin kanlar içinde kaldığı ve oyuna devam edemediği görüldü. Lang, yaşadığı sakatlık sonrası yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.

Maçın ardından konuşan Galatasaray yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, hem Noa Lang’ın hem de karşılaşmada sakatlanan diğer oyuncuların hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

Sağlık durumlarına ilişkin detaylar takip edilirken, Lang’ın sakatlığının ciddiyeti dikkat çekti. TRT Spor’da yer alan bilgilere göre, kulüp sağlık heyeti, Hollandalı futbolcunun parmağının koptuğunu ifade etti.

Yaşanan bu gelişmeler, Galatasaray cephesinde yalnızca sportif bir yenilgi olarak değil, aynı zamanda ciddi bir ihmal ve zarar süreci olarak değerlendiriliyor.

Yönetim, hem oyuncuların yaşadığı sakatlıklar hem de kulübün karşı karşıya kaldığı ekonomik kayıplar nedeniyle UEFA’ya karşı hukuki mücadele başlatma kararı aldı.