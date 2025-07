Galatasaray'dan Osimhen için Napoli'ye yeni teklif

Galatasaray, kulüp tarihinin en pahalı transferi için Napoli ile anlaşmaya çalışıyor.

Geçen sezon kiralık olarak takımda oynayan ve 41 resmî maçta 37 gol atan Victor Osimhen ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için kulübüyle anlaşma sağlama çabasında.

Napoli'nin Osimhen için belirlediği 75 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul eden Galatasaray'ın teklifi Napoli tarafından reddedildi.

Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Napoli'ye yeni bir teklif sunduğunu, 40 milyon euro'yu peşin, 35 milyon euro'yu ise taksitler halinde ödemeyi teklif ettiğini yazdı.

