Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray'dan Osimhen için Napoli'ye yeni teklif

Napoli'ye Osimhen için yaptığı ilk teklif reddedilen Galatasaray, yeni bir teklif hazırladı. Galatasaray, 40 milyon euro'yu peşin, 35 milyon euro'yu ise taksitler halinde ödemeyi teklif ederken banka teminatlarının kilit önem taşıdığı belirtiliyor.

Spor
  • 12.07.2025 10:23
  • Giriş: 12.07.2025 10:23
  • Güncelleme: 12.07.2025 10:31
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Osimhen için Napoli'ye yeni teklif
Fotoğraf: DepoPhotos

Galatasaray, kulüp tarihinin en pahalı transferi için Napoli ile anlaşmaya çalışıyor.

Geçen sezon kiralık olarak takımda oynayan ve 41 resmî maçta 37 gol atan Victor Osimhen ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için kulübüyle anlaşma sağlama çabasında.

Napoli'nin Osimhen için belirlediği 75 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul eden Galatasaray'ın teklifi Napoli tarafından reddedildi.

Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Napoli'ye yeni bir teklif sunduğunu, 40 milyon euro'yu peşin, 35 milyon euro'yu ise taksitler halinde ödemeyi teklif ettiğini yazdı.

Öte yandan Napoli'nin teminat istediği ve banka hesaplarının teklifte kilit unsur olduğu da belirtildi.

Napoli'nin bu teklife vereceği yanıt bekleniyor.

BirGün'e Abone Ol