Galatasaray'dan Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanmıştı.

Victor Osimhen'in 1 ya da 2 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.