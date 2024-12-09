Galatasaray'dan Osimhen ve Barış Alper Yılmaz açıklaması

Galatasaray, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sivasspor maçında Rey Manaj'ın yaptığı faulün ardından sahayı sedyeyle gözyaşları içinde terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiği açıklandı.

Aynı karşılaşmada sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği aktarıldı.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Açıklamada oyuncuların tedavisine başlandığı kaydedildi.

Barış Alper'in yaklaşık 3 hafta, Victor Osimhen'in ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir."