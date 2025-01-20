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Galatasaray'dan sağ bek transferi için ilk temas

Galatasaray, Milan'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'i kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibiyle ilk temasın kurulduğu belirtildi.

Spor
  • 20.01.2025 15:40
  • Giriş: 20.01.2025 15:40
  • Güncelleme: 20.01.2025 16:08
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan sağ bek transferi için ilk temas

Süper Lig'de lider konumunda bulunan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'i kadrosuna katmak istiyor.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Galatasaray, Emerson Royal için Milan'la ilk teması kurdu.

Romano, Milan'ın Manchester City'den Kyle Walker'ın kiralık olarak transferini tamamlamaya yakın olduğunu yazdı.

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