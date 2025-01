Galatasaray'dan sağ bek transferi için ilk temas

Süper Lig'de lider konumunda bulunan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'i kadrosuna katmak istiyor.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Galatasaray, Emerson Royal için Milan'la ilk teması kurdu.

Romano, Milan'ın Manchester City'den Kyle Walker'ın kiralık olarak transferini tamamlamaya yakın olduğunu yazdı.

🚨🔴🟡 EXCL: Galatasaray approach AC Milan for Emerson Royal as possible option for right back position. 🇹🇷



Initial contact has been made…



…while AC Milan are completing loan deal for Kyle Walker joining from Manchester City as new right back. pic.twitter.com/YCga86BHx2