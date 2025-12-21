Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Alexia Carutasu’nun disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm geçirdiğini açıkladı. Genç oyuncunun Göztepe karşısında forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Alexia Carutasu’nun disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm geçirdiğini açıkladı. Genç oyuncunun Göztepe karşısında forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak.
Galatasaray, takım oyuncularından Alexia Carutasu’nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Carutasu’nun İzmir seyahati sırasında disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm yaşadığı belirtildi.
Oyuncunun gerekli tetkiklerinin, kulüp sağlık ekibinin kontrolünde hastanede gerçekleştirildiği aktarıldı.
Medikal tedavisi süren 22 yaşındaki pasör çaprazının, Sultanlar Ligi’nde bugün saat 17.00’de oynanacak Göztepe-Galatasaray karşılaşmasında forma giyip giymeyeceğinin, maç saatinde yapılacak son değerlendirmelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.