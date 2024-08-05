Galatasaray'dan Sara paylaşımı

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni transferi Gabriel Sara'yı kamuoyuna tanıttı.

Galatasaray, yeni transferi Gabriel Sara'nın yer aldığı tanıtım videosu sosyal medya hesabından yayınlandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Championshipop ekibi Norwich City'de forma giyen orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer etmişti.

Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Gabriel Sara! 💛❤️ pic.twitter.com/J0XmXNTaVy — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 5, 2024

25 yaşındaki Brezilyalı orta saha ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray dün KAP'a yaptığı açıklamada 18 milyon euro ile bonservis bedeli ile transfer edilen Sara'ya yıllıkı 2 milyon 750 bin euro ödeneceğini duyurmuştu.