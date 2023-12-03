Galatasaray'dan Süper Lig'e tarihi başlangıç

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdüren Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 37 puan elde eden sarı-kırmızılı takım, 14 maçlık periyotlar itibarıyla tarihinin en iyi performansını sergiledi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'u yenerken, Mondihome Kayserispor ile berabere kaldı, Atakaş Hatayspor'a ise mağlup oldu.