Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Galatasaray, Türkiye Kupası’ndaki Başakşehir maçı öncesinde fikstür düzenlemesi için harekete geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp, 18 Aralık Perşembe günü oynanması planlanan karşılaşmanın bir gün önceye, Çarşamba gününe alınması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulundu.

Başvurunun, yoğun maç takvimi ve lig programıyla ilgili planlamalar nedeniyle yapıldığı öğrenildi. Türkiye Kupası’nda oynanacak Başakşehir karşılaşmasına yönelik talebin, federasyon tarafından değerlendirmeye alınması bekleniyor.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk dün oynanan Antalyaspor maçının ardından fikstür düzenlemesine tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye Kupası'nda Başakşehir ve Galatasaray için anlam veremediğim, perşembe ve pazar üst üste maç koyulması iki takımı da mutsuz etti. Bunun nedenini anlamıyorum ve anlamak istiyorum. Neden üst üste iki maç koyuldu? Kötü niyet aramıyorum, yanlış anlaşılmasın. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz, günü değiştirirlerse... Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Başvuru yapıp tarihlerin değişmesini isteyeceğiz."