Galatasaray'dan transferde dev hamle: Victor Osimhen için harekete geçildi
Galatasaray, Napoli'de forma giyen yıldız futbolcu Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Napoli yönetiminin, Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği iddia edilirken, Osimhen'in 1 sene kiralanacağı ve 11 milyon euroluk yıllık ücretinin tamamının ödeneceği öne sürüldü.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, Napoli'de forma giyen yıldız futbolcu Victor Osimhen gündeme geldi.
Gazeteci Di Marzio'nun aktardığı habere göre Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Galatasaray'ın önerdiği şartlara onay verdi.
Buna göre transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, Victor Osimhen'in maaşının tamamını ödeyecek.
Öte yandan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Sports Digitale'e yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile Osimhen için görüşmelerimiz doğru ve anlaşmaya yakınız" ifadelerini kullandı.
.@sscnapoli, i dettagli e le cifre dell’operazione con il @GalatasaraySK per Victor #Osimhen 👉🏻 https://t.co/bEFdDq6eWm pic.twitter.com/BlqBERqsj8— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 2, 2024
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise Galatasaray yönetimi Victor Osimhen'i ikna etmek için oyuncunun yanına gitti. Oyuncu teklifi kabul ederse; kısa süre içerisinde sağlık kontrolü için İstanbul'a getirilecek.
Galatasaray'ın Osimhen'i 1 yıl kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtilirken, 11 milyon euro maaşının tamamının ödeneceği öne sürülüyor.
Osimhen'in son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye transferi gerçekleşmemişti.