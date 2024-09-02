Galatasaray'dan transferde dev hamle: Victor Osimhen için harekete geçildi

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, Napoli'de forma giyen yıldız futbolcu Victor Osimhen gündeme geldi.

Gazeteci Di Marzio'nun aktardığı habere göre Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Galatasaray'ın önerdiği şartlara onay verdi.

Buna göre transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, Victor Osimhen'in maaşının tamamını ödeyecek.

Öte yandan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Sports Digitale'e yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile Osimhen için görüşmelerimiz doğru ve anlaşmaya yakınız" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise Galatasaray yönetimi Victor Osimhen'i ikna etmek için oyuncunun yanına gitti. Oyuncu teklifi kabul ederse; kısa süre içerisinde sağlık kontrolü için İstanbul'a getirilecek.

Galatasaray'ın Osimhen'i 1 yıl kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtilirken, 11 milyon euro maaşının tamamının ödeneceği öne sürülüyor.

Osimhen'in son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye transferi gerçekleşmemişti.