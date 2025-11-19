Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması

İSTANBUL, (DHA) - GALATASARAY Kulübü, Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, oyuncunun sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp Nijerya'nın, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Kongo maçında sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanede yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Milli oyuncumuz Kaan Ayhan’ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır"