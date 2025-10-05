Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray'dan Wilfried Singo açıklaması

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta sakatlanan Wilfried Singo’nun arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Spor
  • 05.10.2025 14:04
  • Giriş: 05.10.2025 14:04
  • Güncelleme: 05.10.2025 14:06
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray'dan Wilfried Singo açıklaması
Fotoğraf: AA

Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaştığı maçta Wilfried Singo, sağ kanatta attığı depar sırasında arka adalesinden sakatlandı.

Pozisyonun ardından bir süre kendini deneyen Singo, 25'inci dakikada kenara geldi.

Galatasaray, maça devam edemeyen Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

BirGün'e Abone Ol