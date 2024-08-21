Galatasaray'dan Young Boys maçı öncesi taraftarlara çağrı: Gözaltı uyarısı

Galatasaray Kulübü, bu akşam (21 Ağustos Çarşamba) Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında deplasmanda oynanacak Young Boys maçı öncesi taraftarlarını uyardı.

Sarı-Kırmızılılardan yapılan açıklamada bir dizi bilgi verilirken, yaşanacak olası olumsuzluklar durumunda gözaltı yaptırımıyla karşı karşıya kalınabileceği vurgulandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsviçre’deki büyük Galatasaray taraftarı'nın dikkatine!



Taraftarlarımız, yerel saat ile 16.00’dan itibaren Bern şehir merkezindeki Aarbergergasse’de toplanacaktır. Young Boys ile oynayacağımız karşılaşma için kapı açılış saati yerel saat ile 19.30 olarak belirlenmiştir.



Buluşma noktasının yakınındaki Bollwerk durağından 20 numaralı otobüse binerek stadyuma ulaşabilirsiniz. Taraftar yürüyüşleri genellikle yasaklanmış olup, İsviçre Ceza Kanunu uyarınca pankartlarda, bayraklarda, kıyafetlerde vb. siyasi veya şiddete teşvik mesajı yasaktır. Ayrıca siyasi mesajlar ileten veya şiddete teşvik eden her türlü tezahürat, sözlü ifade vb. bu kanun uyarınca yasaktır. Gereklilikler karşılanmadığı takdirde yetkililerin daha sıkı düzenlemeleri uygulama hakkına sahip olduğunu hatırlatmak isteriz. Yine İsviçre kanunlarına göre yerel otoritelerin bildiriminde meşale, maytap, torpil gibi maddelerin şehir içinde ve statta kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu maddelerin kullanımı halinde kullanan kişiler gözaltına alınma yaptırımı ile karşı karşıya kalabilir."